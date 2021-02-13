В Самаре БМВ протаранил маршрутку с пассажирами

Легковушка столкнулась с маршруткой. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

13 февраля в Самаре БМВ не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу. В маршрутке №226 на момент аварии находились три человека. От удара автобус немного откинуло в сторону, два человека пострадали.

- В аварии пострадали два человека. Девушка 16 лет сильно ушибла голень, а у взрослого пассажира сотрясение мозга. Водители не пострадали, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Разобраться в причинах аварии еще предстоит правоохранителям. Также првоерят, достаточно ли хорошо и по правилам выполнял услугу водитель пассажирского автобуса.