Матч "Крылья Советов" - "Борац" закончился дракой игроков

Игроки подрались прямо на поле

Самарские "Крылья Советов" начали свой третий сбор в межсезонье 2020/2021 с победы над боснийским "Борацем". Впрочем, игра была интересна не единственным забитым голом. На 88 минуте футбол превратился в массовое побоище "стенка на стенку". Все произошло из-за стычки между новым игроком самарцев, который находится на просмотре, Прищепой и одним из игроков "Бораца".

Сама игра с самого начала была довольно агрессивной, было много стычек и не всегда оправданных решений судей. В итоге на 80-х минутах боснийский игрок сначала налетел ан Кабутова, пытаясь уронить его, а потом подскошил к Прищепе, когда тот был с мячом. Самарский игрок атакующего грудью боснийца оттолкнул, тот налетел снова. К коллегам по команде подбежали другие игроки, всех вытеснили за пределы поля, здесь продолжались крики, оскорбления и попытки "достать" соперников руками.

В итоге после драки игру остановили. Единственный мяч забили "Крылья": отличился Ежов, который отправил мяч в ворота из штрафной зоны. Впрочем, вряд ли этот товарищеский матч оказался сильно полезен: все же в российском чемпионате такие футбольные методы совсем не приветствуются.