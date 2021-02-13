Самарский баскетболист может попасть в национальную сборную

Михаил Ермилов на просмотрах в Москве

Самарский баскетболист Михаил Ермилов снова попал на сборы национальной команды. в эти дни в Подмосковье отбирают и отсматривают кандидатов в национальную и молодежную сборные по баскетболу 3x3.

- Михаил Ермилов также стал участником этих сборов, - отметили в команде БК Самара и пожелали игроку удачи.

Михаилу Ермилову 21 год, его рост 202 сантиметра. Среди достижений баскетболиста - серебро первенства ДЮБЛ в 2017 году, серебро и бронза Единой молодежной лиги ВТБ в 18 и 19 годах. Спортсмен является центровым команды БК Самара - 2.