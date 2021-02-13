Самарская область стала лидером в ПФО по числу пользователей Госуслуг

Госуслуги станут еще более полезными

Жители Самарской области все чаще пользуются порталом Госуслуг. За 2020 год число обратившихся к сервису самарцев выросло на 2,5%. По посещаемости и числу пользователей Самарская область находится на 5 месте в России и на 1 месте в Приволжском федеральном округе. За минувший год жителям оказали 8 млн разных услуг на этом сайте.

- До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи, - рассказывает, анонсируя новшества, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В частности, в апреле на Госуслугах появится цифровой помощник на основе искусственного интеллекта, заполнять формы пользователи смогут голосом. Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, а объем запросов для обработки будет расширен.