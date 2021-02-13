Названы пять районов Самарской области, где хуже всего обстоят дела с коронавирусом на 13 февраля 2021

Пока ситуация с коронавирусом лучше не становится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки заболели коронавирусом 298 человек. Это те пациенты, у которых диагноз подтвержден тестом ПЦР. В пяти муниципалитетах обнаружено больше 10 заболевших. 99 человек с COVID-19 приступили к лечению в Самаре, 85 в Тольятти, 23 в Чапаевске, по 11 в Отрадном и Красноярском районе.

Также 9 заболевших в Кинеле, 8 в Кинельском районе и шесть в Ставропольском. В Кинель-Черкасском - пять новых пациентов. Большая часть из списка уже находились под наблюдением врачей с ОРВи и пневмонией. А 33 человека просто прошли профосмотр и узнали не слишком приятный диагноз.

Как сообшают в оперативном штабе, всего на данный момент с начала пандемии зафиксировано 44211 случаев коронавируса в Самарской области. 890 человек скончались, семь за последние сутки. Среди них мужчина 57 лет, остальные старше 65. Коэффициент летальности в регионе выше, чем в стране.