Под Самарой водитель "Гранты" умер, влетев под грузовик с трубой

Водитель погиб в покореженной машине

В Камышлинском районе Самарской области днем 12 февраля произошло смертельное ДТП. 24-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением на трассе, вылетел на встречку и здесь попал под грузовик. В полиции отмечают, что мужчина не имел большого опыта вождения - права он получил лишь 28 февраля 2020 года. Фура двигалась со стороны Уфы в Самару, перевозила трубу для питьевой воды.

- В результате ДТП, водитель автомашины Лада Гранта, скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, - рассказывают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Теперь полиции предстоит разобраться в причинах аварии. Возможно водитель слишком сильно разогнался и не смог удержаться в пределах своей полосы. К сожалению, в зимнее время такие аварии случаются все чаще, поэтому водителей просят быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах и оценивать риски, не превышать скорость.