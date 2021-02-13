Самарский блогер показал закрытую вертолетку с высоты

В Самаре "Вертолетная площадка" все еще закрыта на реконструкцию Фото: Кадр видео

Вертолетная площадка в Самаре все еще закрыта для посетителей. В августе 2020 года здесь стартовал ремонт. Территорию здесь планируют сделать двухъярусной, организовать две смотровые площадки, зону отдыха с лежаками, построить перголы, кафе, обустроить детские площадки. Пока же здесь нетронутый снег - закрытую вертолетную площадку снял с высоты в феврале 2021 года самарский блогер Александр Карягин.

На видео попали те самые перголы. Со склона открывается прекрасный вид на покрытую снегом и льдом Волгу. Впрочем, летом здесь гораздо живописнее. Как раз к сезону "вертолетку" снова хотят открыть. И у жителей и гостей города появится возможность проводить здесь время с большим комфортом. Кстати, "вертолетную площадку" не раз называли одним из самых романтичных мест для свиданий в городе.

Здесь мы рассказывали, как хотят преобразить вертолетную площадку в Самаре.