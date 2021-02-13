В Самаре из-за ветра и метели объявили желтую опасность

В регионе в воскресенье будет ветрено и снежно

Ночью и днем 14 февраля 2021 года в Самарской области установится опасная погода. Об этом предупредили жителей региона синоптики. Опасность будет связана с тем, что в регионе усилится юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. При этом будет идти снег, аз-за сильной метели ухудшится видимость на дорогах.

При этом на дорогах сохраняется гололедица - подтаявший снег превращается в наледь. Из этих прогнозов стоит сделать вывод, что этим вечером и ночью лучше остаться дома, отложить дальние поездки. Пешеходам на улице тоже стоит быть осторожнее, ведь видимость для автомобилистов серьезно ухудшится.

А вот в начале следующей недели снова будет морозно. Ночью во вторник столбики термометров и вовсе опустятся до -27 градусов.