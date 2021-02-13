Гендиректор "Крыльев" высказался о драке футболистов с боснийцами

Игроки "Крыльев" схлестнулись с соперником не по-футбольному

Гендиректор самарских "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий в разговоре с корреспондентом "РИА Новости" прокомментировал драку футболистов клуба с боснийскими коллегами из "Бораца". Он подчеркнул, что не обладает должным количество информации о случившемся и не опрашивал участников конфликта.

- С тренером не обсуждал этот вопрос, не было времени, но теперь поинтересуюсь. Главное, что все живы, здоровы, без физических и эмоциональных травм, - подчеркнул Евгений Калакуцкий.

Он уточнил, что наверняка случившееся связано с захлестнувшими игроков эмоциями. Напомним, накануне 12 февраля "Крылья" на сборах играли с Борацем товарищеский матч. На 88 минуте игроки противоборствующих команд оказались втянуты в стычку, в итоге заступаться за коллег стали остальные члены команды. Игру пришлось остановить. Счет на табло остался в пользу "Крыльев": 1:0.