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Самарцам объяснили, нужно ли возвращать "излишки" выплаченной пенсии

В прокуратуре рассказали, что делать, если денег пришло больше, чем положено
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Жителям Самары рассказали, что делать, если пенсию начислили больше, чем положено

Жителям Самары рассказали, что делать, если пенсию начислили больше, чем положено

Жителям Самары объяснили, нужно ли возвращать государству излишне выплаченные в качестве пенсионных начислений суммы. В прокуратуре отметили, что этот вопрос регулируется законодательством. Так, по Гражданскому кодексу выплаченные в качестве средств к существованию платежи не подлежат возврату, если не было счетной ошибки или если гражданин не проявил недобросовестность, указывая свои данные.

- При этом физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых ими для установления и выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), - отмечает старший помощник прокурора города Самары Анна Бербасова.

В таком случае, если перерасход средств на выплату пенсии стал следствием предоставления недостоверных сведений или же напротив задержки в подаче каких-то документов, гражданин должен возместить Пенсионному фонду причиненный ущерб.