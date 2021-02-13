Самарцам объяснили, нужно ли возвращать "излишки" выплаченной пенсии

Жителям Самары рассказали, что делать, если пенсию начислили больше, чем положено

Жителям Самары объяснили, нужно ли возвращать государству излишне выплаченные в качестве пенсионных начислений суммы. В прокуратуре отметили, что этот вопрос регулируется законодательством. Так, по Гражданскому кодексу выплаченные в качестве средств к существованию платежи не подлежат возврату, если не было счетной ошибки или если гражданин не проявил недобросовестность, указывая свои данные.

- При этом физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых ими для установления и выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), - отмечает старший помощник прокурора города Самары Анна Бербасова.

В таком случае, если перерасход средств на выплату пенсии стал следствием предоставления недостоверных сведений или же напротив задержки в подаче каких-то документов, гражданин должен возместить Пенсионному фонду причиненный ущерб.