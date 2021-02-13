-27: Какая ночь с 15 по 12 февраля в Самаре будет самой морозной

На улице опять похолодает

Зима заканчивается, но морозы не сдаются. Синоптики рассказали, когда на предпоследней неделе февраля с 15 по 21 будет холоднее всего. Температурные рекорды побьет ночь с понедельника на вторник. Температура опустится до -27 градусов. Днем же холоднее всего будет во вторник и среду - до -21 - 22 градусов.

Напомним, что предыдущая неделя была достаточно теплой, температура поднималась до ноля градусов, все таяло и образовался гололед. Ситуация на следующей неделе не улучшится: в воскресенье синоптики ждут снега, а уже в понедельник - мороз. На дорогах будет скользко.

Все эти капризы погоды в регион приносят северные воздушные массы, которые способствуют проникновению арктического холода. Жителей предупреждают о грядущих морозах и просят быть осторожнее на дорогах, теплее одеваться и заботиться о своем здоровье.