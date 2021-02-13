Как прошла Лыжня России 2021 в Самаре: 7000 человек взялись за палки

На гонке собрались тысячи человек

В Самаре прошел массовый забег Лыжня России 2021. В эту субботу 13 февраля на "Чайке" собрались более 7000 любителей зимних развлечений - с палками и на лыжах. По большим мероприятиям спортсмены-любители и профессионалы соскучились, поэтому в этот день на лыжне было жарко. Участниками становились и школьники, и студенты, и лыжники постарше - финишировали каждый со своей скоростью, но самое главное - от лыжной прогулки все получали истинное наслаждение.

В этом году принять участие в массовом забеге смогли и ребята с ограниченными возможностями. "Особенных" детишек на спортивный праздник позвали представители профильного министерства, организовали для них автобус. Юные лыжники были счастливы!

Лыжники радовались хорошей погоде

Из-за пандемии в этом году на празднике спорта не было концертно-развлекательной программы и отдельного детского забега. Тем не менее, школьники также могли бежать вместе со всеми. Лучших выбирали в каждой возрастной группе.

"Особенные" ребята тоже стали участниками "Лыжни России"

Успехами своих спортсмен хвалятся различные спортивные организации. Например, лыжникам из Новокуйбышевска досталось и золото:

- Новокуйбышевцы по традиции приняли участие в этом славном празднике спорта. В этом году спортивная дистанция 5км для Женщин и 10км для Мужчин проходила по лыжне баз "Чайка" и "Динамо". То есть были знатные спуски и не менее мощные подъёмы. На дистанции пять километров золото взяла наша Эльвира Чудаева, а серебро Людмила Кокушкина, - рассказали спортсмены этого города.

Кстати, в этом году всем участникам соревнования также достались традиционные лыжные шапочки. А еще все время работала традиционная площадка ВФСК ГТО, где можно было попробовать выполнить испытания, принять участие в развлекательных соревнованиях по метанию мяча, получить информацию о комплексе ГТО, а также выиграть сувенирную продукцию.