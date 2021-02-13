Скульптура в парке Гагарина

Скульптуру Баба Яга в Самаре торжественно открыли в Парке Гагарина 13 февраля, накануне Дня влюбленных Очаровательная старушка с длинными косами, сумкой через плечо и огромным носом присела на скамейку. Найти ее несложно: Бабушка ждет гостей на лавочке около мостов на остров с пушками.

Добраться до скульптуры проще всего со входа в парк на ул. 22 Партсъезда. В этом случае нужно от входа идти по центральной аллее и повернуть перед кафе направо. Сразу за аттракционами будет Баба Яга. Если заходить с центрального входа на Московском шоссе, нужно пройти по центральной аллее до мостика, перейти по нему, повернуть налево. Затем идти вдоль искусственного озера. Слева появится остров с пушками, справа - скульптура.

Сфотографироваться с Бабой Ягой могут все желающие. Самарская сказочная злодейка - существо социально активное. У нее есть свой сайт и аккаунты в социальных сетях. Кстати, подобные скульптуры уже установлены в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Дубае, Лондоне, Майами. Это происходит в рамках международного проекта BABA YAGA.