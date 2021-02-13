К "Крыльям Советов" в Турции присоединились Алвеш, Ефремов и Аймбетов

В Крылья приехали новые игроки

К самарским "Крыльям Советов", которые сейчас проводят сборы в Турции, присоединились еще трое игроков, которые могут пополнить состав клуба во второй части сезона. В расположение команды приняли Рикарду Алвеш, Дмитрий Ефремов и Абат Аймбетов.

- Они приняли участие в тренировке нашеи команды, - сообщают Крылья Советов.

Возможное пополнение клуба обсуждают болельщики. Александр Волков считает, что Рикарду Алвеш годится на роль классической "десятки".

- За Оренбург выжигал! Он был основным игроком атаки у оренбуржцев. Очень хорошее приобретение! - говорит он.

Аимбетова же фанаты считают цепким нападающим, от которого тоже будет много пользы.

- Наконец-то можно похвастаться топ игроками, хорошая работа Калакуцкого, - подытоживают фаны. Однако, стоит отметить, что пока контракты не подписаны - окончательные решения будут приняты по итогам сборов.