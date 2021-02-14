Под Самарой из-за съехавшего с рельс грузового поезда задержались пассажирские

В Самаре вагон сошел с рельсов

Под Самарой из-за ЧП с грузовым поездом задержались четыре пассажирских. Время задержки составило от 2 до 13 часов. Оказалось, что 8.50 на перегоне Мыльная - Безенчук сошла с рельсов колесная пара поезда из 64 вагонов, груженных гематитом.

- Предварительная причина схода - излом шейки оси колесной пары. На месте работал восстановительный поезд, в этой ситуации никто не пострадал, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Вагон удалось вернуть на путь, движение было восстановлено ближе к вечеру. По факту ЧП проводится проверка.