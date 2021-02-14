В Тольятти пришлось спасать застрявшего в решетке спящего наркомана

Мужчина доставали из решетки

В Тольятти ночью спасателям пришлось отработать нестандартный вызов. Жители одного из домов автограда сообщили: на общем балконе ЧП, некий мужчина пытался пролезть сквозь железную решетку балкона, на полпути устал - так и заснул.

- На месте спасатели в самом деле обнаружили мирно спящего в неестественной позе мужчину. Его было непросто привести в чувство, по предварительным данным мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказал тольяттинский спасатель Андрей Дербенев.

В итоге мужчину удалось достать, за ним приехали врачи и увезли его в больницу на скорой. Сопровождали их сотрудники полиции - если мужчина и в самом деле употреблял наркотики, им предстоит разобраться в случившемся.