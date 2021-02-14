Самарцам показали, как поедут авто по новой развязке на Ново-Садовой

Дублеры уже перекрыли

Власти показали на видео, как поедут автомобили по новой развязке на Ново-Садовой и Советской Армии. Подготовка к ее строительству началась буквально на днях: в районе "Современника" перекрыли дублеры: их нужно подготовить, чтобы переключить на них дорожное движение полностью на время реконструкции. С правой стороны дорогу дублер расширят до 4 полос. Все это позволит избежать огромных пробок на время масштабной стройки.

После того, как развязка будет построена, автомобилисты смогут почувствовать новый уровень комфорта. На видео понятно, что Ново-Садовую поднимут на эстакаду, машины, которые будут следовать по Советской Армии и по 22 Партсъезда поедут по нижнему ярусу. Около Современника уберут парковку. По-другому организуют движение и рядом с Апельсином.

Уже сейчас начались работы не только по обустройству дорог, но и по переносу электросетей, водопровода. Это будут делать последовательно. Сам путепровод хотят начать строить в июне-июле 2021 года, когда интенсивность транспортных потоков традиционно ниже.

Здесь мы подробно рассказывали, что хотят сделать благодаря реконструкции Ново-Садовой.