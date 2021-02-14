В Самарской области 299 человек заболели коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 299 человек. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе регулярно фиксируется порядка трехсот новых заразившихся, из-за чего в области продлили ряд ограничений - пенсионеры старше 65 лет должны оставаться на самоизоляции, а подросткам по-прежнему запрещено посещать торговые без взрослых.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 44 510 человек. Из них вылечились 40 854, в том числе, 245 - за прошедшие сутки.

Новых летальных случаев не зафиксировано, всего умерли 890 человек.

В целом по стране за сутки 14 185 новых случаев заражения коронавирусм, всего заболели более 4 млн человек.