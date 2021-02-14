В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Самарской области ожидается сильный ветер и снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в воскресенье, 14 февраля, объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, в воскресенье в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, местами по области идет сильный снег. На дорогах возможны снежные заносы. Водителей призывают быть внимательнее и призывают не использовать личные автомобили без особой необходимости.

Как сообщалось ранее, в Самарской области из-за сложных погодных условий произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

В ближайшие дни осадки в регионе прекратятся, но значительно похолодает.