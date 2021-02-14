В Самаре и Тольятти больше всего заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в областной столице (108) и Тольятти (92), говорится в сообщении регионального оперштаба.

В остальных городах и районах значительно меньше заразившихся. Помимо Самары и Тольятти больше всего новых случаев в Сызрани (14), по 9 в Кинеле и Новокуйбышевске.

Всего за сутки 299 новых заразившихся. Коронавирус нашли у 260-ти пациентов с ОРВИ и пневмонией, еще 39 узнали о диагнозе при профосмотрах.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус заразились 44 510 человек, из них вылечились 40 854, умерли 890 заболевших.