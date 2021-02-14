Детям летом в городе сидеть точно не понравится

Путевки в летние детские лагеря в Самаре в 2021 году будут доступны жителям города и области. На организацию летней оздоровительной компании в этом году потратят около 620 млн рублей. Министерство готово компенсировать семьям 60% стоимости путевки, максимальная цена - 16 212 рублей (772 рубля в сутки при заезде на 21 день). 40% должны оплатить родители. Эта стоимость распространяется для оздоровления детей в лагерях Самарской области.

В круглогодичных лагерях предельная стоимость выше: 24 864 рубля на 21 день, при этом 50% стоимости путевки оплачивают родители.

Кому положена путевка в детские лагеря летом 2021 года в Самаре?

Такие путевки могут приобрести родители детей от 6 до 18 лет, проживающие в регионе. Предложение распространяется и на детей в сложной жизненной ситуации - им путевки дают бесплатно через комплексные центры соцобслуживания.

Как забронировать путевку в детские лагеря в Самаре

Это можно сделать на социальном портале suprema63.ru. Путевки в круглогодичные лагеря не в сезон также можно получить через центры социального обслуживания по месту жительства. Информация о дате начала бронирования появится позже, после завершения всех конкурсных процедур по определению оказывающих услугу лагерей. Дата открытия бронирования появится и на сайте минсоцдема, и на портале. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (846) 956-02-84.