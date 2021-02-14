Многодетная семья из Кинельского района получила ноутбук и медведя

Елисеевым подарили ноутбук

Многодетная семья из Кинельского района получила очень нужный подарок. Елисеевы обратились в общественную приемную партии "Единая Россия" с просьбой помочь с приобретением ноутбука. В семье5 семь школьников и два студента, работать на старом компьютере было очень тяжело, а ведь сейчас новейшие технологии нужны и для учебы, и для социализации.

- Если есть такая возможность, мы были бы очень благодарны, чтоб нам помогли с приобретением ноутбука, - обратилась к депутатам мама большой семьи из села Георгиевка.

И совсем недавно мечта Елисеевых сбылась. В ходе рабочего визита в Кинельский район секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров передал им ноутбук. А бонусом от руководителя фракции партии в губдуме Александра Живайкина Елисеевым достался большой пушистый белый медведь.