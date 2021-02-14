"Крылья Советов" в Турции сыграют не с казанцами, а с "Акроном"

Самарцы тренируются в Турции Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

15 февраля на контрольных матчах на сборах Турции "Крылья Советов" сыграют не с казанским "Рубином", а с коллегами из Тольятти. Матч с тольяттинским "Акроном" состоится в первой части дня, а уже после обеда команда снова сыграет с боснийским клубом, на этот раз - с "Вележем". Прошлая игра с клубом из этой страны закончилась дракой.

15 февраля на поле должны выйти уже и новые футболисты. Они совсем недавно прибыли в расположение команды и уже прошли вместе с основным составом несколько тренировок. Кандидатами фанаты довольны. В штабе принимают решение о том, чтобы подписать полазащитника Рикарду Алвеша, Дмитрия Ефремова, выступавшего за Урал и Абата Аймтбетова из "Кайрата".

На первой тренировке футболисты встретили возможных новых коллег довольно тепло и устроили им приветственный коридор. В целом, сборы команда проводит достаточно положительно, оправдывая звание самой играющей команды ФНЛ. На третьем сборе "Крылья" проведут четыре матча, сейчас команда в Турции. На заключительный сбор отправились 26 футболистов. Уже совсем скоро команда вернется домой: 22 февраля 2021 года пройдет кубковая игра "Химки - "Крылья Советов".