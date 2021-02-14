В Самаре с высоты сняли, как строится мост через реку Сок

На реке Сок продолжается строительство нового моста

Самарский видеоблогер Александр Карягин на своем YouTube-канале разметил съемку строительства моста через реку Сок.

Строительство моста стартовало в декабре 2019 года. В настоящее время готовность объекта составляет 55%. Изначально планировалось, что стройка должна была завершится в 2022-м году, но благодаря привлечению дополнительного финансирования из федерального бюджета рабочее движение по мосту откроют уже к июлю текущего года. Пока движение осуществляется по старому мосту, который идет параллельно новой возводимой конструкции.

Сейчас идет финальный этап надвижки пролетного строения, уже на следующей неделе две стороны моста соединят.