Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Самаре с высоты сняли, как строится мост через реку Сок

Видео разместил самарский видеоблогер Александр Карягин
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
На реке Сок продолжается строительство нового моста

На реке Сок продолжается строительство нового моста

Самарский видеоблогер Александр Карягин на своем YouTube-канале разметил съемку строительства моста через реку Сок.

Строительство моста стартовало в декабре 2019 года. В настоящее время готовность объекта составляет 55%. Изначально планировалось, что стройка должна была завершится в 2022-м году, но благодаря привлечению дополнительного финансирования из федерального бюджета рабочее движение по мосту откроют уже к июлю текущего года. Пока движение осуществляется по старому мосту, который идет параллельно новой возводимой конструкции.

Сейчас идет финальный этап надвижки пролетного строения, уже на следующей неделе две стороны моста соединят.