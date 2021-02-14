На третий сбор в "Крылья" прибыли новые игроки Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" продолжают готовиться ко второй части сезона на сборах в Турции. Накануне в расположение команды прибыли три новичка: экс-полузащитник "Оренбурга" Рикарду Алвеш, Дмитрий Ефремов, выступавший за "Урал" и Абат Аймбетов из "Кайрата". Всех их фанаты хотели бы в итоге видеть в самарском клубе, но решение будет приниматься немного позже - руководство пообещало, что буквально в ближайшие дни.

В расположении "Крыльев" в Турции новичков встретили гостеприимно и на первой тренировке устроили им веселый приветственный коридор, эту забаву пресс-служба сняла на видео и поделилась им с болельщиками.

Рассказываем подробнее, кто может оказаться в составе самарского клуба уже в ближайшее время.

Рикарду Алвеш играл за "Оренбург" на протяжение последних двух лет. До этого выступал за чешскй и румынский клукбы, молодежную карьеру начинал в родной Португалии. Четырежды вызывался в национальную сборную до 17, 18, 19 и 20 лет. Сейчас полузащитнику 27 лет. В сезоне сыграл 8 игр, забил один гол и сделал две голевые передачи. Сейчас в статусе свободного агента, из "Оренбурга" ушел.

Абат Аймбетов - 25-летний футболист "Кайрата", центральный нападающий, на трансферном рынке его текущая стоимость 1,5 млн евро. Играл за сборную Казахстана, также им интересовался екатеринбургский "Урал".

Еще один претендент на место в составе "Крыльев" Дмитрия Ефремов. В Урале он полноценным игроком основы так и не стал, проведя за год 882 минуты на поле. Дважды отдал голевые передачи, не забивал.

Сейчас третий сбор в Турции продолжается. 15 февраля "Крылья" сыграют с боснийским клубом и с "Акроном" из Тольятти.