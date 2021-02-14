В Самаре из-за метели на уборку улиц выпустят больше машин

В Самаре на улицы выпустят больше техники для уборки снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 14 февраля, из-за сильной метели на уборку улиц выпустят больше машин. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

С утра на городских улицах работают 282 человека и 178 единиц техники. Проезжую часть чистят, в том числе, с помощью автопоездов. К вечеру и в ночь на понедельник планируется увеличить количество машин в составе автопоездов.

За предыдущие сутки из города вывезли порядка 11,5 тыс. тонн снега.

В Самаре из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень опасности. Помимо метели в регионе сильный ветер.

Ранее в Самарской области из-за сложных дорожных условий легковушка улетела в кювет, а ночью "Приора" столкнулась с грузовиком, который убирал снег.