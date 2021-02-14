Пять машин столкнулись в Самаре

В Самаре столкнулись пять машин. Фото - "Подслушано Самара"

В воскресенье, 14 февраля, в Самаре произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. Об этом говорится в сообщении в группе "Подслушано Самара".

Авария произошла на улице Ново-Вокзальной на участке от Ставропольской до Нагорной. Скорее всего, авария произошла из-за сложных дорожных условий - в Самаре сегодня идет сильный снег, объявлен желтый уровень опасности, на расчистку улиц выпустили больше техники.

Из-за аварии образовалась сильная пробка, но при этом в полицию никто из участников аварии не обращался.

Сложные погодные условия сохранятся в ближайшие сутки, в дальнейшем осадки закончатся, но значительно похолодает.