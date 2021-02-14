Поезда от Похвистнево до Самары ускорили

В Самарской области изменили расписание движение некоторых поездов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сократили время движения поездов от Самары до Похвистнево. Об этом говорится в сообщении Самарской пригородной пассажирской компании.

Из-за сокращения времени в пути изменилось расписание движения. От Самары первая электричка отходит в 5:20, последняя - в 19:30. В обратном направлении первый поезд отправится в 5:54, последний - в 18:57.

В пути от Самары до Похвистнево и обратно нужно будет провести порядка 2 часов 40 минут.

В связи с изменением времени в пути поменялось расписание не только на этом маршруте, но и на ряде других. Измененное расписание можно посмотреть здесь.