В Самаре ребенку удалили часть легкого через четыре прокола

В Самаре спасли ребенка с редкой патологией

В Самаре 1,5 годовалому ребенку провели сложнейшую операцию. У малыша была врожденная болезнь: средняя доля легкая была кистозно изменена. Операцию по удалению этой части врачам доводится делать чрезвычайно редко - но в этом случае медики справились просто отлично.

- Изюминка операции в проведении ее эндоскопическим доступом (торакоскопически). Через 4 прокола убрали долю, - рассказали об особенностях проведенной операции в больнице имени Середавина.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его готовятся выписывать. Поэтому данную операцию можно уверенно назвать настоящей победой врачей.

Ранее мы рассказывали, как медики больницы им. Середавина провели уникальную операцию по спасению единственной почки 16-летнего подростка. А в ноябре врачи спасли ребенка с редкой врожденной патологией желчевыводящих путей.