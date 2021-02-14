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Спорт

Тольяттинец Игорь Кононов стал вице-чемпионом мира по мотогонкам на льду

Гонки чемпионата мира прошли в Тольятти в восьмой раз
Сергей ЧЕРНЫХ
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Гонщик из Тольятти оказался на подиуме по итогам решающих заездов

Гонщик из Тольятти оказался на подиуме по итогам решающих заездов

Тольяттинец Игорь Кононов занял второе место на чемпионате мира по мотогонкам на льду.

Решающий этап чемпионата мира состоялся в Тольятти в воскресенье, 14 февраля. В составе сборной страны выступали, в том числе, представители Автограда из клуба «Мега-Лада» Игорь Кононов и Даниил Иванов. На трибуне спортсменов поддерживал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По итогам заездов Игорь Кононов стал вторым, уступив лишь Динару Валееву из Башкирии. «Бронза» досталась Дмитрию Хомицевичу из Каменск-Уральска.

В Тольятти чемпионат мира прошел уже в восьмой раз. «Сегодня здесь, на тольяттинском льду, определился чемпион мира по мотоциклетным гонкам. Я поздравляю чемпиона! Как и все тольяттинцы, я переживал за наших парней. Они тоже сегодня победители! Мы увидели мужественных ребят, быстрых, точных, готовых на все, чтобы победить. Я очень рад, что наша тольяттинская школа является лидирующей в стране, задает темп», - сказал глава региона.