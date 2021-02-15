В Самарской области мужчина украл у соседа забор

Полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который украл у соседа забор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 53-летнего мужчины, который украл у соседа забор. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

За помощью к полицейским обратился 69-летний житель села Екатериновка, рассказав, что с его земельного участка пропал забор – чугунные трубы и сетка рабица.

Прибыв на место, полицейские обнаружили множество следов на свежевыпавшем снегу, которые вели к соседнему дому. Там проживал мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Его доставили в отдел полиции, где он рассказал, что действительно выкопал чугунные трубы и продал их случайному знакомому.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.