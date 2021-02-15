Пена для бритья и носки: что хотят и получают мужчины на 23 февраля

Танк из носков становится популярным подарком на 23 февраля

В Самаре мужчины на 23 февраля рассчитывают получить гаджеты, а женщины дарят пену для бритья, выяснили эксперты «Авито».

Как показал опрос, организованный в преддверии праздника, 19% опрошенных в Самаре мужчин хотят получить в подарок технику, в то время как 36% женщин планируют подарить пену для бритья. Впрочем, такому подарку окажутся рады 16% опрошенных, которые хотят именно средства для бритья.

Порядка 15% надеются, что им подарят одежду или обувь. Именно это планируют подарить 18% женщин.

Среди самых редких подарков, которые мужчины хотят получить на 23 февраля, эксперты отметили книгу, деньги и домашнее животное.

В прошлом году в списке наиболее популярных подарков, которые реально получали мужчины, были пена для бритья, дезодоранты и носки, а реже всего женщины дарили гаджеты и домашнюю выпечку.