Жилой дом обрушился в Самарской области

В Безенчуке обрушился частный дом, пострадала пожилая женщина

Частный жилой обрушился в поселке Безенчук. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о произошедшем поступило в МЧС в 8:49 в понедельник, 15 февраля. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из-за разгерметизации газового баллона произошло возгорание на площади в 1 кв. метр в частном одноэтажном жилом доме на улице Комсомольской. Обрушились стены и кровля.

Из-под завалов извлекли 64-летнюю женщину, с травмами ее доставили в больницу.

На месте работали 29 человек и 11 единиц техники.

Ранее в Самаре из-за взрыва газового баллона произошел крупный пожар на складе восточных сладостей, во время которого погибла молодая женщина.