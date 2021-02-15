Из Самары запланированы новые рейсы до Еревана Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Из Самары можно будет чаще летать в Ереван, Армения. Об этом говорится в сообщении самарского аэропорта Курумоч.

С 12 февраля в международный аэропорт Еревана начала выполнять рейсы авиакомпания Nordwind. Новые рейсы назначены на пятницу. Полет до Еревана займет 2 часа 35 минут.

Вылет из Самары запланирован на 12:45, прибытие в Ереван – в 15:20. Обратно можно улететь в 16:20, в Самаре самолет будет в 18:55. Используются самолеты Boeing 737-800.

Когда осуществляются другие рейсы в Ереван, можно посмотреть на сайте аэропорта.