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Наука

Самарские ученые разработали новый тренажер для обучения управлению беспилотниками

Система поможет воспитывать водителей беспилотников в режиме виртуальной реальности, не рискуя реальными аппаратами
Вячеслав СОРОКИН
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Самарские ученые разработали инновационный тренажер для обучения управления беспилотниками. Фото предоставлено университетом

Самарские ученые разработали инновационный тренажер для обучения управления беспилотниками. Фото предоставлено университетом

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали уникальный учебно-тренировочный тренажер для обучения управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета. При обучении используется как виртуальная часть, так и реальный дрон, для полета которого предприняты меры безопасности – летательный аппарат находится в специальном устройстве, которое не дает ему упасть или врезаться в препятствие в случае ошибки в управлении.

«Оба дрона, виртуальный и настоящий, синхронизированы, и все, что происходит с коптером в виртуальной реальности, сразу же дублируется на дроне настоящем. То есть, обучающийся видит, как ведет себя реальный летательный аппарат в результате тех или иных маневров, к примеру, при сильном ветре, под дождем или снегом, на каких критических углах атаки он, например, может «свалиться». В ходе обучения будущему пилоту очень важно видеть, как реагирует реальный дрон, а не нарисованный на компьютере», - рассказал руководителя Центра беспилотных систем Самарского университета Давид Овакимян.

Конструкция учебно-тренировочного комплекса выполнена таким образом, чтобы можно было использовать беспилотники разных типов - самолетный, квадро-, гексо-, октокоптер и другие разновидности дронов. Характеристики разных аппаратов внесены в программу комплекса.

Работая над этой системой, ученые подготовили заявки на два патента – на конструкцию куба, где размещается беспилотник, и на программное обеспечение.