На пожаре в нежилом доме в Самарской области погиб мужчина

Пожарные ликвидировали возгорание в Хворостянском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хворостянском районе в выходные произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 13 февраля. Вечером, в 21:12, загорелся нежилой дом на площади в 5 кв. метров. На ликвидацию возгорания отправились 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 21:40, на месте пожара обнаружили тело 53-летнего мужчины. Причины пожара и гибели мужчины в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Самаре произошел крупный пожар на складе восточных сладостей, на котором погибла молодая женщина.