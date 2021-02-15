В Самарской области ежедневно почти по 300 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 297 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно фиксируется порядка трехсот заразившихся, из-за чего в области пока не спешат отменять ограничения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 44 807 человек, из них вылечились 41 095, в том числе, 241 - за прошедшие сутки.

Второй день подряд в регионе нет смертельных случаев. Всего же ранее умерли 890 человек, заразившихся коронавирусом.

В целом по стране за сутки 14 207 новых случаев в 85-ти регионах, всего с начала пандемии заболели более 4 млн человек.