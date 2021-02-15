Самарцам в 2021 году предложат полезные тематические приложения от "Госуслуг"

В Самаре появятся новые интересные приложения для госуслуг

Жителям Самары в 2021 году станут доступны тематические мобильные приложения "Госуслуг". Сейчас тестирование проходят "Здоровье", "Авто" и "Дом" - в ближайшее время их начнут запускать, сейчас они проходят тестирование.

- Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов, - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Приложение "Дом" будет содержать чат между жильцами и управляющей компанией, здесь можно будет подать обращения и жалобы на качество работ. В марте может появиться сервис "Здоровье" - здесь будет онлайн-запись на прием к специалистам, оформление электронных больничных и рецептов, дневники самонаблюдения и так далее. Приложение для предоставления госуслуг «Авто» будет доступно в августе 2021 года. В нем можно будет, например, оформить электронный европротокол.