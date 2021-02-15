Самарские коммунальщики выловили в канализации резиновую женщину

При засорах вода затапливает подвалы или выливается из колодцев

Самарские коммунальщики при устранении засоров выловили в канализации резиновую женщину, говорится в сообщении «РКС-Самара».

В канализации работники часто находят необычные вещи, на этот раз вытащили также пальто с перламутровыми пуговицами и диван – их выбросили в канализационные колодцы.

Как рассказали в «РКС-Самара», в раковины и унитазы горожане проталкивают подгузники, полотенца, салфетки и маски. Вместе с жиром и волосами все это создает непроходимые пробки в трубах. Тем не менее, вода все равно выходит – изливаясь из колодцев на улице или затапливая подвал.

В «РКС-Самара» напомнили потребителям, что в канализацию нельзя выбрасывать полотенца, тряпки еду, очистки, бумагу, средства контрацепции, наполнители для кошачьих лотков, лекарства и сливать жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусорное ведро).