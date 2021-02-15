Самарец выиграл в лотерею 7,5 млн рублей

Самарец выиграл в лотерею 7,% млн рублей

Самарец Павел Коновалов выиграл в лотерею 7,5 млн рублей, поставив на число 13. Об этом говорится в сообщении распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Мужчина играл в «Рапидо» - быструю лотерею, где нужно отгадать все числа выигрышной комбинации: 8 в первом поле билета и одно – во втором. На один из тиражей самарец взял три билета с числом 13 – датой своего рождения. И оно принесло ему удачу.

«Когда увидел сумму, получил прилив адреналина. Убедился, что я везучий человек. Эмоции от выигрыша сложно с чем-то сравнить. Это совершенно новые ощущения. Новостью поделился с женой. Она была в приятном шоке», - рассказал счастливчик.

Часть денег мужчина планирует инвестировать, а также вместе с супругой отправится в путешествие по Азии.