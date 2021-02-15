Движение по улице Ленинградской в Самаре перекрыто из-за порыва на водопроводе

Из-за порыва на водопроводе перекрыли движение не ул. Ленинградской

В Самаре ограничили движение по улице Ленинградской из-за порыва на водопроводе. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

Движение на участке от Садовой до Ленинской приостановлено до 23:00. Примерно в это время планируется ликвидировать порыв.

Троллейбусы под номерами 6 и 16 в направлении из города проследуют по улицам Агибалова, Спортивной, Ульяновской, Самарской, Некрасовской, Куйбышева и далее по маршруту.

В направлении Губернского рынка троллейбусы поедут по улицам Куйбышева, Льва Толстого, Спортивной и далее по маршруту.

По данным диспетчерской "РКС-Самара", ведутся работы на трубопроводе диаметром 150 мм.