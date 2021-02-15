«Крылья Советов» обыграли тольяттинский «Акрон» в контрольном матче

На три гола самарцев тольяттинцы смогли ответить одним точным попаданием. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли в контрольном матче тольяттинский «Акрон». Волжское дерби прошло в турецком Белеке и завершилось со счетом 3:1 в пользу самарцев.

Счет в матче открыл Дмитрий Цыпченко на 50 минуте, а все надежды тольяттинцев на положительных исход встречи похоронил Иван Сергеев, который за две минуты оформил дубль. Один из голов лучший бомбардир «Крыльев» этого сезона забил с пенальти.

Единственный мяч у «Акрона» забил Василий Пьянченко.

Следующий матч «Крылья» проведут сегодня, 15 февраля, в 18.30. Соперником самарцев будет клуб «Вележ» из Боснии и Герцеговины.