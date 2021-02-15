На улице Георгия Димитрова в Самаре водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего пешехода

Удар пришелся о лобовое стекло иномарки Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП с участием пешехода произошло около полуночи, 14 февраля на улице Димитрова в Самаре. По данным полицейских, 44-летний водитель на автомобиле Ford сбил несовершеннолетнего пешехода, когда тот пытался перебежать дорогу в неустановленном месте.

- В результате 17-летний пешеход получил трамы и был госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В полиции сообщили, что по факту ДТП в настоящее время ведется проверка, устанавливаются все детали происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.