Самарцев приглашают на предпоказ сказки про Конька-Горбунка

Сказку про Конька-Горбунка теперь можно увидеть и в кино Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ближайшую среду, 17 февраля, в кинотеатре ZOOM Cinema в торговом центре El Rio на Московском шоссе состоится предпоказ фильма «Конек-горбунок». Основная дата выходы премьеры намечена на 18 февраля.

Картина снята по мотивам одноименной сказки Петра Ершова. Главный герой - простой парень Иван, младший из трех братьев. Он выручил волшебную кобылицу и получил в подарок Конька-Горбунка, ставшего ему верным другом.

Горбунок оказывается волшебным. Царь, на службе у которого состоял Иван, прознал об этом и начал нагружать молодого человека невыполнимыми заданиями. Чтобы их выполнить, владелец Конька отправляется в путешествие, где с героями происходит много веселого, невероятного и интересного.