В Тольятти грузовик протаранил "Ладу", авария попала на видео

Грузовик протаранил легковушку, которая ехала на зеленый свет

В Тольятти в воскресенье, 14 февраля, произошло ДТП с грузовиком и легковушкой Lada XRAY.

На перекрестке улиц Борковской и Северной грузовик буквально снес легковой автомобиль. По данным из соцсетей, сотрудники ДПС поначалу назвали виноватым водителя "Лады", хотя на опубликованном видео отчетливо видно, что легковая машина двигалась на зеленый свет светофора.

До XRAY перекресток в том же направлении успела проехать еще одна машина. Исходя из имеющегося видео, можно предположить, что грузовик ехал на запрещающий сигнал светофора.

В полиции проводят проверку произошедшего.

Ранее в Самаре произошло ДТП с пятью автомобилями.