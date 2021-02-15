В Самарскую область надвигаются аномальные холода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали о снижении температуры воздуха на этой неделе. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальных холодов с 16 по 20 февраля 2021 года.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 16 по 20 февраля температура воздуха в Самарской области опустится ниже климатической нормы на 9 градусов, - сообщили синоптики

Так, 16 февраля, в Самаре и области температура воздуха опустится до -21 градуса, в низинах до -28. Осадков не ожидается, местами возможна изморозь.

В среду и в четверг, 17-18 февраля, температура воздуха ночью в низких местах Самарской области достигнет отметки -33 градуса. Ветер будет неустойчивым со скоростью 4-9 м/с. Также обойдется в регионе будет без существенных осадков.