В Самаре водитель самосвала устроил ДТП с двумя легковыми автомобилями

От удара японский автомобиль отбросило во встречный Renault Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 14 февраля, на Зубчаниновском шоссе произошло столкновение грузового автомобиля Shacman и легкового автомобиля Datsun, который по инерции вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Renault. По данным ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии телесные травмы получил пассажир Datsun.

- В условиях снегопада, 35-летний водитель самосвала Shacman не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и Datsun и допустил с ним столкновение, от чего иномарку отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль Renault, - рассказали о деталях происшествия полицейские.

В результате столкновения пассажир автомобиля Datsun получил травмы и был госпитализирован в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники ГУ МВД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.