Куйбышевский НПЗ снизил воздействие на окружающую среду в 2,5 раза

Эксперты высоко оценили экологические проекты завода. Фото АО «КНПЗ»

Куйбышевский НПЗ (дочернее общество компании «Роснефть») в очередной раз подтвердил соответствие своей «Системы экологического менеджмента» международному стандарту ISO 14001:2015. В ходе аудита предприятие продемонстрировало высокие результаты масштабной природоохранной работы. Эксперты отметили существенный положительный эффект, полученный нефтепереработчиками за счет экологической «перестройки» производства. Значительно снижена нагрузка на атмосферу благодаря переводу котлов ТЭЦ и заводских установок с жидкого топлива на природный газ и модернизации газофакельного хозяйства. Полностью (на 99,5%) удалось сократить испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров благодаря оснащению их понтонами. Ввод в эксплуатацию блока оборотного водоснабжения БОВ-2 позволил уменьшить потребление электроэнергии, воды из природных источников, а также воздействие на атмосферный воздух. Большой вклад в экологию внесла и модернизация производства. Новые ключевые объекты построены с учетом лучших природосберегающих технологий. Тем не менее, завод усилил контроль за состоянием окружающей среды с помощью трех новых стационарных экологических постов. Новое оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно.