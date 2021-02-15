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Куйбышевский НПЗ снизил воздействие на окружающую среду в 2,5 раза

Такого результата заводу удалось достичь благодаря масштабным экологическим проектам, реализуемым на предприятии
Анна ФЕДОРОВА
Эксперты высоко оценили экологические проекты завода. Фото АО «КНПЗ»

Эксперты высоко оценили экологические проекты завода. Фото АО «КНПЗ»

Куйбышевский НПЗ (дочернее общество компании «Роснефть») в очередной раз подтвердил соответствие своей «Системы экологического менеджмента» международному стандарту ISO 14001:2015. В ходе аудита предприятие продемонстрировало высокие результаты масштабной природоохранной работы. Эксперты отметили существенный положительный эффект, полученный нефтепереработчиками за счет экологической «перестройки» производства. Значительно снижена нагрузка на атмосферу благодаря переводу котлов ТЭЦ и заводских установок с жидкого топлива на природный газ и модернизации газофакельного хозяйства. Полностью (на 99,5%) удалось сократить испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров благодаря оснащению их понтонами. Ввод в эксплуатацию блока оборотного водоснабжения БОВ-2 позволил уменьшить потребление электроэнергии, воды из природных источников, а также воздействие на атмосферный воздух. Большой вклад в экологию внесла и модернизация производства. Новые ключевые объекты построены с учетом лучших природосберегающих технологий. Тем не менее, завод усилил контроль за состоянием окружающей среды с помощью трех новых стационарных экологических постов. Новое оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно.