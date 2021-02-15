В 2021 году на развитие сельского хозяйства в бюджете Самарской области предусмотрено около 2 млрд рублей

Приоритетным направлением развития регионального сельского хозяйства в 2021 году связаны с животноводством

В Самарской области на развитие сельского хозяйства в 2021 году предусмотрено 1,92 млрд. рублей, в том числе 870 млн. рублей из областного бюджета.

Приоритетным направлением развития регионального сельского хозяйства в 2021 году связаны с животноводством.

Сейчас сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Также для фермеров доступны гранты «Агростартап» и «Семейная ферма». В 2021 году в регионе планируют поддержать 12 агростартапов и 6 семейных ферм – установлены такие целевые показатели.

На «Агростартап» выделено 39,83 млн. рублей, в том числе, 5,58 млн рублей из областного бюджета. На «Семейную ферму» выделено 123,36 млн. рублей, из которых 43,18 млн рублей – из бюджета области.

Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки - грант «Агропрогресс», предназначенный для сельскохозяйственных товаропроизводителей, годовой доход которых составляет не более 120 млн. рублей. Компания, которая выполнит все условия предоставления гранта, сможет получить до 30 млн рублей.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области Виталий Кожеваткин рассказал, что на территории Самарской области уже два года успешно реализуются национальные проекты, в том числе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Результатом стала организация не только 26 новых сельскохозяйственных производств, но и новых рабочих мест. «Данный национальный проект - это привлечение в сельскую местность жителей городов, выпускников вузов и сузов, новый подход к возрождению деревень. Сегодня конкурс «Агростартап» - наиболее популярная мера государственной поддержки среди фермерского сообщества. Широкий спектр направлений деятельности КФХ позволяет ей быть востребованной как в животноводстве, так и в растениеводстве. Уверен, что итоги конкурсного отбора в текущем году принесут региону новые интересные агропроекты», - сказал Кожеваткин.