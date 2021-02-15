В Самаре с начала февраля составили 26 протоколов на «антимасочников»

В Самаре ношение маски в общественных местах носит обязательный характер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общественном транспорте Самары продолжают проверять пассажиров на наличие защитных масок. С начала февраля полицейские составили 26 протоколов на особо принципиальных пассажиров, которые отказывались от ношения средств защиты в салоне городского транспорта.

- Рейды с полицейскими, составляющими протоколы административных правонарушений, проводятся с октября прошлого года. На сегодняшний день составлено более 200 таких протоколов на пассажиров без средств защиты, - рассказали в департаменте транспорта Самары.

По данным городской администрации, за две недели февраля 2021 года полицейские выписали 26 протоколов на «антимасочников» в общественном транспорте Самары. Кроме того, с начала проведения подобных проверок, из транспорта были высажены более 1600 пассажиров, у которых отсутствовали средства защиты.

Напомним, что на 15 февраля в Самарской области за сутки коронавирусом заболели 297 человек. Всего с начала пандемии в регионе количество заболевших достигло 44 807 человек.